Argentina coloca bono por US$1.000 millones al 9,26%: oficial

Rodrigo Néspolo

BUENOS AIRES, 10 dic (Reuters) - El Gobierno de Argentina adjudicó deuda por US$1.000 millones a un rendimiento del 9,26% anual bajo legislación local, dijo el miércoles un comunicado oficial, lo que representó el retorno a una emisión de títulos dolarizados tras varios años.

LA NACION sudamericana no tiene acceso a los mercados globales desde finales de la década pasada por las reiteradas crisis que dispararon la aversión al riesgo.

"Se recibieron un total de ofertas por más de US$1.400 millones, de un total de más de 2.500 inversores", agregó el comunicado del Ministerio de Economía.

