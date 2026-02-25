Argentina coloca equivalente a US$4.817 millones en títulos, emite US$151 millones en nuevo bono 2027

BUENOS AIRES, 25 feb (Reuters) - El Ministerio de Economía de Argentina colocó 6,74 billones de pesos (US$4.817 millones) en títulos en pesos -ligados a la inflación y al dólar- y emitió US$151 millones en un nuevo bono -Bonar 2027, informó el miércoles en un comunicado de prensa.

El Gobierno recibió ofertas por un total de 8 billones de pesos.

"Esto significa un rollover de 93,32% sobre los vencimientos del día de la fecha", dijo el ministerio en el comunicado.

Economía había informado que las emisiones del 'Bonar 2027' serán de hasta US$250 millones por licitación. Hasta US$150 millones en la subasta primaria y otros US$100 millones adicionales al día siguiente al precio de corte de la subasta, con un máximo a emitir de US$2.000 millones.

(Tipo de cambio: 1 dólar = 1.399 pesos)

(Reporte de Eliana Raszewski)