Argentina: comienza el juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan

El exjefe del Comando de Entrenamiento, Luis López Mazzeo; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el exjefe del Estado Mayor del Comando de Submarinos, Héctor Alonso; y el exjefe de operaciones, Hugo Correa, enfrentan cargos de homicidio involuntario.

El fiscal lo describió hoy como una "tragedia previsible", dadas las precarias condiciones de mantenimiento del submarino de fabricación alemana, botado en 1983, cuando inició su última misión de patrullaje.

La última comunicación desde el submarino data del 15 de noviembre de 2017, cuando se reportó una falla eléctrica y un pequeño incendio a bordo.

La hipótesis es que se produjo una explosión posterior y se abrió una brecha, lo que provocó su hundimiento e implosión.

Los restos deformados fueron descubiertos recién un año después, tras extensas búsquedas, a 500 kilómetros de la costa de la provincia de Santa Cruz. (ANSA)