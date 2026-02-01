Argentina compra a EE. UU. derechos de giro por US$ 808 millones para pagar al FMI: medio local

BUENOS AIRES, 1 feb (Reuters) - La Argentina compró la semana pasada a Estados Unidos US$808 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir con un pago de intereses del organismo, informó el domingo el diario local LA NACION.

La ayuda tuvo lugar luego que Estados Unidos brindara el año pasado un auxilio financiero esencial para evitar una crisis cambiaria en Argentina, que se ha convertido en un aliado clave del Gobierno de Donald Trump en Sudamérica de la mano del presidente ultraliberal Javier Milei.

"La operación no figuraba aún en los balances del Banco Central (BCRA) ni del Tesoro argentino, ni en los registros públicos de tenencias de DEG del FMI, lo que refuerza el carácter puntual y de corto plazo de la maniobra. Sí aparece registrada en la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos", señaló el periódico.

"De acuerdo con el calendario del FMI, el país enfrenta (este domingo) un vencimiento por intereses por un monto similar al mencionado, un tipo de obligación que no puede ser unificada con otras, ni su cumplimiento puede ser postergado para fin de mes", añadió el diario, que citó a fuentes con conocimiento del tema.

El Ministerio de Economía de Argentina no respondió de inmediato a la consulta de Reuters.

(Reporte de Nicolás Misculin)