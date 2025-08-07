Argentina: Con Milei se perdieron más de 37.000 empleos

Durante una reunión de la Junta Directiva, las autoridades de la UIA expresaron su inquietud por el nivel de actividad y resaltaron la importancia de generar líneas de crédito para sostener la producción y el empleo, detalló el diario especializado El Cronista.

No obstante, los industriales elogiaron el ordenamiento macroeconómico, la baja en la inflación y el equilibrio fiscal logrado por la administración ultraliberal, pero resaltaron "la necesidad de tener en cuenta las diversas realidades sectoriales".

La UIA recomendó estabilizar las tasas de interés "en un nivel razonable para la capacidad de las empresas", y destacó la necesidad de crédito "para sostener el capital de trabajo, en particular en las pymes industriales, en un contexto de presión sobre los costos".

Semanas atrás, el fuerte aumento de las tasas de interés de corto plazo con el que el Gobierno busca contener el crecimiento en la cotización del dólar provocó tensiones en comercios y empresas de todos los rubros.

La UIA informó que la industria tuvo una caída promedio de 1500 empleos por mes en el último trimestre. Además, advirtió que "la heterogénea recuperación iniciada el año pasado está mostrando cierto aplanamiento en los últimos 5 meses".

El reporte destaca el esfuerzo del sector manufacturero en materia de contención de precios. Mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una suba del 150% desde diciembre de 2023, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para la industria manufacturera fue de 86% en el mismo período.

Esta diferencia evidencia, según la UIA, la moderación del sector a pesar del difícil escenario económico.

El Gobierno, a pesar de todo, mantiene su optimismo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró en su cuenta de X que la inflación va a bajar, los impuestos también bajarán, la economía tendrá una recuperación y que "el crédito privado va a explotar".

Esa tendencia la reflejó el Banco Central de la República Argentina en su último relevamiento de préstamos al sector privado, indicando que en agosto hubo una suba del 12,4%, aunque esto se debe particularmente a las líneas de consumo para personas individuales. Individuos que al no poder llegar a fin de mes, o no poder pagar los gastos de su tarjeta de crédito, piden pequeños préstamos a los bancos.

La advertencia de la UIA ocurre luego de varios casos de suspensiones y despidos en la industria. Los casos resonantes de las últimas semanas fueron los de Celulosa Argentina, que paró la producción de papel y adelantó vacaciones a muchos de sus empleados.

También Acindar (siderurgia) aplicó 500 suspensiones por la caída de la actividad; y Mauro Sergio -una histórica textil de Mar del Plata- cerró parte de una planta y despidió a 150 operarios. (ANSA).