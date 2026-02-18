Argentina: conciliación obligatoria en el cierre de Fate

Tras una reunión entre la empresa, los sindicatos y el Gobierno, el Ministerio de Capital Humano informó que la Secretaría de Trabajo a su cargo ordenó que por 15 días "se retrotraiga la situación al estado previo al conflicto". Es un congelamiento temporal de la situación

De todos modos, funcionarios de la administración de Javier Milei reconocen que las chances de revertir el cierre son casi nulas, dado que "la empresa ya decidió cerrar y pagar el 100% de las indemnizaciones" a los trabajadores

Decenas de trabajadores continuaban protestando esta tarde dentro del predio de Fate, en la periferia norte de Buenos Aires

Los funcionarios del gobierno argumentan que la crisis que terminó con el cierre de Fate es de larga data y culpan al sindicato, al que acusan de haber "llevado a la empresa a una situación terminal" (ANSA)