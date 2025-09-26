Argentina conserva 7,6 millones de toneladas de derivados de soja para exportar tras retorno de impuestos

BUENOS AIRES, 26 sep (Reuters) - Argentina aún cuenta con 7,6 millones de toneladas de derivados de soja y 8,9 millones de toneladas de maíz del ciclo 2024/25 para vender tras una suspensión temporal en las tasas a las exportaciones que duró entre el martes y el miércoles, dijo el viernes la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El valor de la mercadería que aún queda por comercializar es de US$1763 millones en el caso de la harina de soja, US$1383 millones en el caso del aceite de la oleaginosa y de US$1786 millones en el caso del maíz, de acuerdo con un reporte de la BCR. (Reporte de Maximilian Heath y Kylie Madry; Editado en español por Nicolás Misculin)