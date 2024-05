Argentina cree que el conflicto "no va a afectar a la relación" bilateral con España

Considera "exorbitante" la reacción española de retirar a su embajadora de Buenos Aires y limita el contencioso a una cuestión "personal"

La ministra de Relaciones Exteriores argentina, Diana Mondino, ha manifestado que espera que el contencioso diplomático abierto con España no afecte a la relación bilateral entre los dos países, aunque ha reprochado la "exorbitante" reacción del Gobierno español.

"Esto es un tema que no va a afectar la relación entre los dos países", ha declarado Mondino durante su intervención en el programa La Noche de Mirtha del Canal 13 argentino.

"Puede haber habido, no concuerdo, algún error de un lado, del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende", ha añadido en referencia a la "desproporcionada" decisión del Gobierno español, que ha retirado a su embajadora de Buenos Aires.

El conflicto se agravó a raíz de las palabras del presidente argentino, Javier Milei, quien calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobiernoe español, Pedro Sánchez, durante un acto político en Madrid el pasado 19 de mayo.

Mondino ha indicado que existe "una confusión notable entre una persona y el Estado". "De ninguna manera se pueden confundir las dos cosas. Y eso creo yo que fue un error inicial y en vez de retroceder, lamentablemente Pedro Sánchez duplicó la apuesta con el retiro de la embajadora, pero del lado nuestro de Argentina no tenemos ningún inconveniente. El embajador sigue estando", ha recordado.

Para la jefa de la diplomacia argentina, el conflicto es "una tormenta en un baso de agua". "Es sorprendente porque asociar un Estado a una persona. No es habitual", ha apuntado.

Mondino ha destacado así que la solución para Argentina pasa por el trabajo diplomático. "Por eso no hemos respondido. Por eso no hemos hecho ningún tipo de declaraciones similares. Por eso no sólo no se retira el embajador, sino que Javier mantiene sus planes", ha explicado.

"Justamente, estamos trabajando con la mayor educación, cortesía, altura, como le queramos poner, o diplomacia. Es decir, este es un problema de una persona, no es con el Estado de la nación española", ha resaltado.

En cuanto a las declaraciones concretas de Milei, Mondino ha indicado que "Javier no mencionó a la persona. No dijo nada. En Argentina, nadie hubiera sabido. Ustedes, periodistas, pueden ser, pero como estaba hablando en España, creo yo que fue lo menos ofensivo, porque el dato existe", ha argumentado en referencia a la investigación abierta contra Begoña Gómez.

