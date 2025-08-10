Argentina: Cristina Fernández acusa a Milei de mentir y asegura que su Gobierno sí emite dinero para pagar intereses

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha acusado al presidente de Argentina, Javier Milei, de mentir en su discurso televisado de este viernes, en el que anunció medidas para blindar el equilibrio fiscal y en el que aseguró que su Administración no pedía financiación al Banco Central del país a través de la emisión monetaria.

"Deja de mentir con la cantinela esa de que en tu Gobierno no hay emisión monetaria. Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera", ha sostenido la exmandataria en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El presidente de Argentina anunció que prohibirá al Tesoro Nacional que financie parte del gasto publico con emisión de dinero y que establecerá penalizaciones a "la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal", tratando así de blindar el equilibrio fiscal.

Estas medidas han sido comunicadas tras el veto de Milei a la subida de las pensiones y la ley de discapacidad --aprobadas en el Congreso argentino--.

"Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas", afirmó en su discurso del viernes.

"Más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la (Casa) Rosada", ha mantenido Fernández de Kirchner en referencia a las palabras de Milei en las que aseguró que no daría marcha atrás en sus políticas.