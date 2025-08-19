Argentina: Cristina Kirchner no pagará millonario resarcimiento

La decisión, publicada en el sitio web del periódico argentino Clarín, cierra el proceso civil, mientras continúa la ejecución penal de bienes por un valor de US$537 millones.

El magistrado Marcelo Bruno Dos Santos aplicó el principio de prescripción, destacando la inacción de las partes y el objetivo de evitar una demora indefinida en el proceso.

La defensa de Kirchner denunció la inacción de la Dirección Nacional de Vialidad, que señaló que la condena por administración fraudulenta, con daños y perjuicios por 85.000 millones de pesos (56,5 millones de euros), se encuentra ahora en revisión ante la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno de Javier Milei anunció que pretende seguir adelante con la petición de indemnización, ajustando el monto a la inflación si el Tribunal Supremo confirma la condena penal.

