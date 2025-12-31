Argentina: Cristina Kirchner pasará el Año Nuevo internada

El último parte médico difundido por el Sanatorio Otamendi, donde se encuentra la exmandataria de 72 años, confirmó que la evolución clínica es más lenta de lo esperado, un dato que preocupa a su entorno político y a la militancia que la reivindica como una de las líderes del opositor peronismo.

Desde su ingreso al centro de salud, la exvicepresidenta permanece en una habitación individual. En ese mismo lugar pasó la Nochebuena y la Navidad y, según se informó oficialmente, también transcurrirá allí el último día de 2025 y el inicio del nuevo año, informó el portal del grupo Perfil.

Hasta el momento no hubo apariciones públicas ni mensajes difundidos por sus redes sociales, lo que aumenta la incertidumbre en torno a su estado de salud.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una causa por desvío de fondos públicos durante su gestión (2007-2015). La Justicia autorizó que cumpla la sentencia en su apartamento de la zona sur de Buenos Aires, con tobillera electrónica (ANSA).