Argentina: Críticas al gobierno por limitar el trabajo periodístico

ACERA advirtió que cualquier restricción a la cobertura de manifestaciones "obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información" y vulnera el derecho de la sociedad a recibir información oportuna

La entidad recordó que organismos como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas

La asociación también rechazó que el Estado intente deslindar su responsabilidad en la protección de los reporteros durante protestas públicas y sostuvo que trasladar a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad de su integridad física genera un efecto intimidatorio incompatible con los estándares democráticos

El Ministerio de Seguridad emitió una declaración con medidas específicas para los periodistas que cubran las protestas ante el Congreso anunciadas para este jueves por sindicatos y fuerzas sociales sobre la reforma laboral que debatirá la Cámara de Diputados

El gobierno advirtió que, en caso de violencia, "nuestras fuerzas actuarán", por lo que pidió a los periodistas que cubran las protestas "evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y las Fuerzas de Seguridad"

"Tal emplazamiento podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir", sostiene la nota oficial

Las críticas a estas limitaciones se suman a otras formuladas por asociaciones de prensa a la decisión del gobierno de Milei de crear una "Oficina de Respuesta Oficial" para "exponer las operaciones de los medios y la oposición"

La nueva oficina —según explicó el Ejecutivo— buscaría contrarrestar lo que considera desinformación o ataques coordinados contra el Gobierno

Sin embargo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una de las principales organizaciones que defienden la libertad de expresión en el país, advirtió en un comunicado que "el intento del gobierno de establecer una verdad oficial indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre"

En la misma línea, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a los principales diarios y empresas periodísticas del país, expresó su preocupación por el posible uso del nuevo organismo aprobado por el Poder Ejecutivo y alertó sobre el impacto que podría tener en la libertad de prensa

El último informe de Human Rights Watch (HRW) sobre Argentina, una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York, destacó el "clima de agresión contra la prensa" fomentado por el gobierno de Milei

Según el reporte, el presidente y altos funcionarios han recurrido con frecuencia a una retórica hostil para estigmatizar a periodistas. HRW recordó que el propio Milei declaró en reiteradas ocasiones que los argentinos "no odian lo suficiente a los periodistas" y acusó, sin presentar pruebas, a muchos de ellos de aceptar sobornos. (ANSA)