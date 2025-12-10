Argentina.- Cultura.- El III Cap Butaca Buida suma teatros en la Comunitat y Baleares e incorpora Andorra y Buenos Aires

BARCELONA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El III Cap Butaca Buida, iniciativa que tiene por objetivo llenar todas las butacas de las salas adheridas el 21 de marzo, ha sumado nuevos teatros en la Comunitat Valenciana y Baleares, ha incorporado la tradición teatral de Andorra así como el Casal Català de Buenos Aires (Argentina), y se sigue extendiendo por Catalunya.

Impulsada por la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), es una de las 19 medidas del Plan de impulso del teatro de Catalunya 2023-2026, informa la organización en un comunicado este miércoles.

Cuenta con 222 teatros adheridos en todos los territorios de habla catalana, con equipamientos de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y el sur de Francia; y también nuevos espacios en la Comunitat Valenciana (16 teatros) y en Baleares (10).

En la presentación de la nueva edición, la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha reafirmado el compromiso con Cap Butaca Buida, una "iniciativa consolidada" y ha deseado que el 21 de marzo vuelva a ser un día destacado para reconocer el trabajo de las salas de teatro, ateneos y todos los profesionales del sector.

La presidenta de Adetca, Isabel Vidal, ha subrayado que esta iniciativa es "la manifestación de la voluntad social de participar en la vida cultural y de celebrar con orgullo que el teatro es un espacio vivo de comunidad".

NOVEDADES

Entre las novedades de este año está 'El Pa del Teatre', elaborado por panaderos catalanes con motivo del Cap Butaca Buida y que se venderá el 21 de marzo, con el objetivo de reivindicar que la cultura es "un alimento esencial para la vida comunitaria".

Además, Cap Butaca Buida volverá a destinar un porcentaje de su recaudación a una entidad dedicada a impulsar proyectos culturales y sociales, y este año será para The Freedom Theatre, un centro cultural y teatral ubicado en el campo de refugiados de Jenin (Cisjordania) y fundado en 2006.

Al acto también han acudido el concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcè; el presidente delegado del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, Pau Gonzàlez, y el responsable de Artes y Ciencia de 3Cat, Antoni Juanet, quienes han subrayado la importancia de reforzar el tejido teatral y consolidar Cap Butaca Buida como un movimiento compartido.