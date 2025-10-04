Argentina declara como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina ha incluido a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos en el registro público de entidades terroristas, pasando a ser consideradas organizaciones terroristas en territorio argentino.

"Hemos declarado a las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas en territorio argentino. En la Argentina no hay lugar para el terrorismo ni para estructuras criminales que pretendan alterar el orden, la paz y el imperio de la ley", han manifestado a través de un mensaje en la cuenta del Ministerio de la red social X.

Antes incluso de que las autoridades argentinas lo anunciaran, el Ministerio del Interior de Ecuador ha informado de esta designación que fue comunicada por su embajadora en Argentina, Diana Salazar.

"El Ministerio del Interior ratifica su compromiso de trabajar articuladamente con gobiernos aliados y organismos internacionales para combatir de manera conjunta el crimen organizado transnacional, y fortalecer las acciones de seguridad y justicia en la región", reza el comunicado emitido por el Ministerio de Ecuador.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, ha calificado esta decisión de "paso valiente y contundente" y ha agradecido a la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, la acción.

Este jueves el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la detención de Rolando Gómez Quinde, considerado sucesor de 'Fito' al frente de la banda Los Choneros, en la ciudad colombiana de Medellín, y por el que las autoridades ecuatorianas ofrecían hasta un millón de dólares (más de 850.000 euros) a cambio de información que facilitase su captura.