Argentina denunciará a la Universidad de Buenos Aires por bloquear el acceso a su web con fines políticos

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejecutivo argentino ha anunciado este viernes que interpondrá una demanda contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el uso partidista de su página web, cuyo acceso habría sido restringido a parte de su alumnado, y ha exigido que ponga fin a esa "maniobra" que atenta contra las normas por las que se rige el funcionariado público.

"El Ministerio de Capital Humano informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar, bloqueando dicho acceso mediante una página con contenido de carácter político-partidario", reza un comunicado oficial difundido por la mencionada cartera.

En la misma línea, no solo ha exigido "el cese inmediato de esta maniobra", sino que ha solicitado también una investigación para determinar "las responsabilidades administrativas y legales correspondientes" en relación con la creación de un subdominio web desde el que se habría desplegado el contenido en cuestión.

Asimismo, el Gobierno ha subrayado que "las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa", advirtiendo de que "la manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios".

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano han reafirmado su posición institucional al reiterar "su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional", al tiempo que manifestó su respeto por "el derecho a huelga dentro del marco de la ley".

Este anuncio llega después de que el Gobierno de Argentina vetara este miércoles la ley de financiamiento universitario --así como la de emergencia sanitaria en la salud pediátrica-- en el marco de la aversión del presidente, Javier Milei, a acometer inversiones no previstas dentro de su política de déficit cero.

En respuesta a esta decisión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó para este mismo viernes un paro nacional de 24 horas en todos los centros universitarios de Argentina, con el fin de "defender la ley" y "sostener la universidad pública".