Argentina derrota a España y arranca la United Cup con buen pie

Sebastián Báez y Solana Sierra dieron a Argentina una ventaja insuperable de 2-0 sobre España el viernes, en el inicio de la Copa United ATP-WTA, y lograron la segunda victoria del país en cuatro ediciones de este torneo de tenis por equipos mixtos

Los tenistas sudamericanos se impusieron en el RAC Arena de Perth después de que Sierra, debutante en el torneo y número 66 del ranking, mantuviera la calma y derrotara a Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 5-7 y 6-0

Báez, 45° del ranking mundial, puso a su país en el marcador con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre Jaume Munar, logrando una sorprendente victoria en pista dura tras solo tres victorias en nueve partidos en esta superficie la temporada pasada

Báez tomó el control con 4-4 al romper el servicio de Munar y cerrar el set en el siguiente juego

En el segundo set, rompió el servicio de su rival inmediatamente después de perder el suyo y se impuso con un 4-3

"Disfruté mucho de este momento, disfruté del tiempo en la cancha, estoy muy feliz de haber ganado este punto para Argentina", afirmó

Grecia, encabezada por Stefanos Tsitsipas y María Sakkari, jugará la sesión nocturna del evento de 18 naciones, enfrentándose al equipo de Japón liderado por Naomi Osaka

Los emparejamientos consisten en un individual masculino, un individual femenino y un doble mixto, y los ganadores de cada grupo en cada ciudad pasan a cuartos de final junto con el mejor segundo clasificado

Sierra le ganó a Bouzas Maneiro por un set y 5-2, pero la española se recompuso y demostró su garra para remontar y llevarlo al tercer set

"Fue un partido muy duro, tuve que concentrarme en mi juego", dijo Sierra. "Estoy orgullosa de haber seguido adelante y haber ganado en el tercer set", añadió

La jugadora de 21 años, que alcanzó la cuarta ronda en Wimbledon el año pasado, añadió: "Sabía que tenía que ser fuerte. Estoy muy contenta con mi nivel"