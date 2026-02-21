Argentina: Desbaratan un plan narco para asesinar a un juez federal

Según datos que las autoridades divulgaron a la prensa local, el ideólogo de esa acción es conocido como "el estanciero narco", quien aparentemente impulsaba un complot para asesinar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal del Tribunal Oral, José Ignacio Candioti.

Reporta el diario Clarín, citando a fuentes de la justicia provincial, que bajo el pedido del fiscal federal Pedro Rebollo, la orden del juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, y la coordinación del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Gendarmería Nacional allanó ayer por la tarde el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, desbaratando el plan de asesinato urdido por el narcotraficante Leonardo Airaldi, quien se encuentra allí alojado, a la espera de un juicio.

Se informa que Airaldi habría pagado US$40.000 a un sicario uruguayo para asesinar a los magistrados en sus vacaciones en el vecino país. No obstante, ninguno de ellos estuvo en Uruguay ni tenía previsto un viaje.

El dato del intento de homicidio fue aportado a la justicia federal por un recluso ligado al narcotráfico y luego de estos dichos comenzó la investigación.

Según el relato de este interno que aportó información, Airaldi quería tomarse venganza con Ríos y Candioti, por la causa que tiene sobre sus espaldas y lo llevará a juicio en próximos días.

El presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está siguiendo el tema desde cerca.

Rosatti ya se comunicó con el juez Ríos y el fiscal Candioti y está en permanente contacto con las fuerzas federales para garantizar la seguridad del magistrado, informó Clarín. (ANSA).