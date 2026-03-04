Argentina designa nuevo ministro de Justicia, en medio de impulso a reforma de código penal

(Reenvía para modificar apellido en segundo párrafo)

BUENOS AIRES, 4 mar (Reuters) - El Gobierno argentino anunció el miércoles la designación de un nuevo ministro de Justicia tras la renuncia del anterior, días después de que el presidente libertario Javier Milei anunciara que buscará reformar el código penal.

Juan Bautista Mahiques, un abogado que ocupa el cargo de Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires desde octubre de 2019, reemplazará a Mariano Cúneo Libarona, quien formaba parte del Gobierno desde su asunción en diciembre de 2023 y adujo motivos personales para su alejamiento.

"Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", dijo Mahiques en una publicación en su cuenta de X, en la que agradeció a Milei el nombramiento.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei anunció que este año buscará reformar el sistema electoral del país, además de realizar modificaciones en el código penal.

El Gobierno logró un triunfo la semana pasada cuando el Congreso aprobó una polémica reforma laboral, con la que busca abaratar costos al reducir indemnizaciones y juicios por despidos, pero que podría generar una serie de reclamos judiciales.

(Reporte de Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)