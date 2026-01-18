Argentina: deslizamiento de tierra en el sur argentino obliga a evacuación de 90 familias

El movimiento del terreno, registrado durante la madrugada de este domingo, afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, zonas históricamente expuestas a la inestabilidad geológica.

Según datos oficiales, citados por el portal de Infobae, el corrimiento del talud alcanzó una extensión aproximada de 1500 metros, impactando sobre casas, calles, accesos y redes de servicios esenciales. No se reportaron víctimas fatales, pero decenas de viviendas quedaron inhabitables.

"Mi casa se abrió por la mitad", relató uno de los vecinos evacuados, en una frase que resume el dramatismo del episodio y la rapidez con la que cientos de personas debieron abandonar sus hogares, muchas de ellas con lo puesto.

Ante el riesgo inminente de nuevos derrumbes, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y fuerzas policiales desplegaron un operativo de evacuación preventiva.

Más de un centenar de personas fueron trasladadas inicialmente al Club Talleres, mientras el municipio habilitó el Hotel Deportivo como alojamiento transitorio.

Paralelamente, se reforzó la custodia policial en la zona para prevenir robos y saqueos, una de las principales preocupaciones de los residentes.

El deslizamiento también provocó roturas en cañerías de gas y agua, lo que elevó el nivel de riesgo en el sector.

Mientras continúan las evaluaciones técnicas, el municipio mantiene la zona bajo vigilancia permanente, en un contexto de creciente preocupación social por el impacto del deslizamiento y la incertidumbre sobre la relocalización definitiva de las familias afectadas. (ANSA).