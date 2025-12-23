Argentina.- Detenido en Argentina un productor de pornografía infantil tras un arresto en Alicante por intercambio de archivos

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - Un detenido en Alicante por la Policía Nacional por intercambio de archivos pornográficos de gran dureza ha permitido localizar y arrestar en Argentina a un productor de pornografía infantil que usaba servicios en la nube y aplicaciones de mensajería para almacenar y compartir este material. La detención fue posible a través de los mecanismos de cooperación internacional de Ameripol, que de manera urgente permitió averiguar la identidad del usuario que enviaba los archivos y parar esas agresiones a menores, según ha informado la Policía Nacional. Finalmente, el productor de pornografía infantil fue detenido en la localidad de Claypole. Los investigadores argentinos le consideran uno de los líderes de una organización criminal internacional dedicada a la producción, comercialización y distribución de imágenes y vídeos de explotación sexual de menores de edad, con ramificaciones operativas tanto en Europa como en América del Sur. La investigación fue realizada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia en colaboración con los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, que consiguieron constatar que el detenido mantenía conversaciones con varias personas ubicadas en otros países, con quienes intercambiaba material pedófilo. Uno de esos usuarios, ubicado en la provincia de Buenos Aires en Argentina, envió al detenido varias imágenes de contenido sexual de una menor de edad a la que él mismo aseguraba tener acceso. Los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, tras someter las imágenes a un proceso de inteligencia, concluyeron que se trataba de material de abuso sexual infantil de nueva creación, por lo que activaron el mecanismo de contacto internacional de manera urgente para averiguar la identidad del usuario que enviaba los archivos y parar esas agresiones.