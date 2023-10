(Actualiza con cita de automovilista, detalles)

BUENOS AIRES, 28 oct (Reuters) - El Gobierno argentino y compañías petroleras dijeron el sábado que la escasez de combustibles que provoca largas filas en estaciones de servicio de todo el país comenzará a aliviarse en los próximos días.

El Gobierno importó 10 barcos de combustibles que ya están llegando al país, pero la logística de la distribución puede demorar unos dos o tres días, dijo la secretaria de Energía, Flavia Royon, a una radio local.

"Hubo un aumento de demanda inusual (...) Con la importación vamos a reponer los niveles de stock", agregó la funcionaria, quien aclaró que "no habrá aumentos de precios abruptos".

Royon atribuyó el faltante de combustibles a la demanda generada por un fin de semana largo que tuvo mucho movimiento turístico, además del "ruido de una posible devaluación y de aumentos de precios" generado tras las elecciones presidenciales del domingo pasado y antes del balotaje del 19 de noviembre.

"Esto presionó la demanda, más la demanda de los países limítrofes (...) Se generó una psicosis de 'hay que ir a cargar el tanque' y si todos salimos a cargar el tanque porque se instala que no va a haber combustible, también presiona a los surtidores, que no están preparados para eso", agregó Royon.

Las refinerías de Argentina abastecen el 80% del mercado local, mientras que el resto se completa con importación de combustibles.

Las largas filas en las estaciones de servicio provocaron malhumor entre los ciudadanos, ya estresados por una grave crisis económica con una inflación cercana al 140% y una moneda que ha perdido un 42% de valor este año.

"No hay en ninguna (estación de servicio) nafta. No sé si es escasez o es que la gente no quiere vender porque, a lo mejor, pueda subir el precio", dijo un hombre que no dio su nombre en la norteña provincia de Tucumán.

Por su parte, las petroleras YPF, Raízen , Trafigura y Axion Energy confirmaron que el abastecimiento se normalizará "en los próximos días".

Entre los eventos que llevaron al desabastecimiento, las empresas enumeraron niveles extraordinarios de demanda, elecciones presidenciales que generaron más movimiento de personas, inicio de la siembra agrícola, una dependencia mayor a la habitual de importaciones y una "sobredemanda generada por la expectativa de desabastecimiento".

La escasez de gasoil impacta especialmente en el campo en momentos en que los agricultores están empezando la siembra de soja, principal fuente de divisas del país.

"La falta de combustible genera demoras en el trabajo rural, provocando enormes retrasos y pérdidas económicas a los productores", dijo el viernes la Confederación Rural Argentina en X, la red social antes conocida como Twitter.

(Reporte de Lucila Sigal. Reporte adicional de Walter Bianchi y Juan Bustamante)