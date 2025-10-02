Argentina dice diálogo con EEUU incluye posibilidad de compra deuda, compartir ganancias

(Actualiza con citas y más información)

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - El presidente argentino Javier Milei dijo el martes que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias.

En una entrevista con la radioemisora local Radio Mitre, Milei dijo que el diálogo con Estados Unidos está en la etapa de definición de detalles y que podría consistir de tres bloques.

El diálogo "tiene que ver con la posibilidad de recomprar títulos en el mercado secundario y compartir la ganancia, lo cual implicaría que el Tesoro (estadounidense) tendría una ganancia de capital por hacer esa operación y nosotros podríamos bajar la deuda", dijo Milei.

El presidente argentino añadió que también existe la posibilidad de que Washington compre deuda argentina en el mercado primario.

Estados Unidos actualmente negocia con Argentina un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el banco central de Argentina (BCRA) y el secretario del Tesoro estadounidense dijo la semana pasada que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país.

El presidente de Argentina viajará el 14 de octubre a Estados Unidos, donde Donald Trump lo recibirá en la Casa Blanca, informó el martes el Gobierno argentino.

Con respecto a su próximo encuentro con Trump, con quien mantiene un muy buen vínculo, Milei dijo Radio Mitre que será una reunión muy importante y que "se vienen muy buenas noticias". (Reporte de Maximilian Heath)