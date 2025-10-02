Argentina dice que diálogo con EEUU incluye posibilidad de compra de deuda, compartir ganancias

BUENOS AIRES, 1 oct (Reuters) - El presidente argentino Javier Milei dijo el martes que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias.

En una entrevista con la radioemisora local Radio Mitre, Milei dijo que el diálogo con Estados Unidos está en la etapa de definición de detalles y que podría consistir de tres bloques.

Estados Unidos actualmente negocia con Argentina un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el banco central de Argentina (BCRA) y el secretario del Tesoro estadounidense dijo la semana pasada que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país.

El presidente de Argentina viajará el 14 de octubre a Estados Unidos, donde Donald Trump lo recibirá en la Casa Blanca, informó el martes el Gobierno argentino. (Reporte de Maximilian Heath)