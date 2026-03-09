Argentina dice que el proyecto de cobre Taca Taca demandará una inversión de 5.250 millones de US$

9 mar (Reuters) - First Quantum Minerals estimó una inversión total de 5.250 millones de US$ en su proyecto de cobre Taca Taca en Argentina, dijo el lunes el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X, luego de reunirse con el presidente ejecutivo de la compañía Tristan Pascall.

Quirno agregó que el proyecto, ubicado en la norteña provincia de Salta, generará 4.000 empleos durante la etapa de construcción e incorporará 2.000 puestos de trabajo directos durante la fase operativa.

First Quantum Minerals, la minera con sede en Canadá, está preparándose para aplicar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el Gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei.

(Reporte de Aída Peláez-Fernández, escrito por Daina Beth Solomon, escrito en español por Lucila Sigal, editado por Walter Bianchi)