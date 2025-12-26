Argentina: Diputada de Milei confunde Navidad con la resurrección de Cristo

Horas después, tras recibir varias críticas, borró el video con premura.

Santillán, que adquirió resonancia por impulsar un controvertido proyecto de privatización de los clubes de fútbol, había realizado un posteo con la descripción: "Feliz Nochebuena de Resurrección y feliz Navidad para todos".

En el video, había dedicado unas palabras a la gestión libertaria del último año. Sin embargo, su resumen de 2025 no fue el foco de la publicación.

"En esta Navidad quiero hablarles, no solo como diputada, sino como una ciudadana más que cree profundamente en el cambio que estamos viviendo. Fue un año de decisiones firmes, coraje y poner fin a viejas prácticas que durante décadas nos llevaron al estancamiento. Desde LA NACION empezamos a hacer lo que durante décadas parecía imposible: ordenar el Estado, terminar con los privilegios de la vieja política, y poner en valor la cultura del trabajo, esfuerzo y libertad", deslizó.

Luego, afirmó que el Gobierno de Milei buscó "devolverle a los argentinos la dignidad y el futuro". "Por eso quiero agradecer la confianza que millones de argentinos nos dieron en las urnas este año. Eso no es un cheque en blanco, es una enorme responsabilidad que asumimos todos los días. Por eso, con el compromiso, la honestidad y convicción de no traicionar jamás ese mandato de cambio, estamos aquí", señaló la legisladora.

Santillán cerró con una frase poco feliz: "Por eso esta Nochebuena y Navidad les deseo paz, amor y esperanza, que podamos abrazarnos y reencontrarnos con nuestros seres queridos, y renovar la fe, porque vale la pena seguir luchando por un país más libre, creíble y predecible. Sigamos defendiendo la responsabilidad y la verdad. Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección los encuentre más fuertes y unidos que nunca. Salud".

En las redes, algunos con ironía le explicaron que la Navidad es una de las celebraciones más importantes del cristianismo porque conmemora el nacimiento de Jesucristo. La celebración se definió en el Concilio de Nicea del año 324, cuando se declaró a Jesús como una divinidad y se trasladó su día de nacimiento al 25 de diciembre para que coincida con el solsticio de invierno del hemisferio norte, detalló otro usuario con llamativa didáctica. (ANSA).