Argentina: Diputados aprueba la reforma laboral de Milei

"La aprobación de esta ley implica la creación de empleo formal, menos informalidad, estándares laborales del siglo XXI, menos burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, sobre todo, el fin de la litigación", declaró el gobierno en un comunicado de prensa publicado en redes sociales

La medida recibió 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención. El partido gobernante logró el apoyo de sus aliados habituales y de varios representantes provinciales, logrando la mayoría necesaria

Para asegurar el voto de aliados, el gobierno debió eliminar un polémico artículo sobre licencias médicas, que reducía al 50 por ciento el pago de salarios a quienes se enfermaban, lo que significa que la medida volverá al Senado para su aprobación final

Según el Gobierno de Milei, la reforma apunta a eliminar las distorsiones que han obstaculizado el crecimiento de las pymes e incluirá incentivos para la formalización del empleo

La nueva normativa, agrega la nota oficial, también introducirá procedimientos de registro simplificados y digitalizados, modernizará las licencias y los procedimientos, ajustará las responsabilidades de las partes interesadas y establecerá normas claras para empleadores y trabajadores

Mientras la Cámara votaba, se produjeron enfrentamientos en el exterior entre manifestantes y policías. Al menos diez personas fueron detenidas, según medios locales

El oficialismo quiere promulgar la iniciativa la próxima semana, lo que daría a Milei una importante victoria legislativa antes de su discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el 1 de marzo

