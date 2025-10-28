Argentina.- Duki se corona en su segunda noche en el Movistar Arena de Madrid ante un público extasiado

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El artista argentino Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, más conocido como Duki, se ha coronado esta noche en su segundo concierto en el Movistar Arena de Madrid ante un público completamente extasiado. Había colgado el cartel de 'todo vendido' para este concierto. Después de una primera noche en el recinto -aún tiene un concierto más en Madrid mañana miércoles, con el que terminará de reunir a casi 40.000 personas entre los 3 días- la energía y emoción de los asistentes no ha decaído este martes en lo que ha parecido una fantasía rockera del artista.

Cuando el reloj marcaba las 21.00 horas, el artista ha emergido al escenario -conformado por una plataforma central con dos pantallas a los lados y ambientado como un salón de casa- para cantar 'Nueva era', 'Brindis' y 'Buscarte lejos', que han puesto a saltar y gritar a los presentes. "Gracias a mis diablos y a mis diablas que hacen posible este show. Ya son 7 años viniendo a España. Esto no sería si no fuesen por ustedes que se pegan saltando se besan. Gracias por acompañarme siempre", ha agradecido Duki al terminar la primera parte del concierto.

Aunque el público ha recibido entregado estas primeras canciones, ha sido en el ecuador de la noche cuando parecía que el Movistar Arena se caía, con 'Goteo', 'Malbec' o 'She don't give a fo', tema que acumula más de 611 millones de reproducciones en la plataforma de audio en 'streaming' Spotify. Si el ambiente estaba encendido, las dos últimas canciones -'Givenchy' y 'Hello cotto'- han clausurado el concierto con absoluto caos en la pista, donde se contaban por montones los grupos de jóvenes que se empujaban mientras saltaban al ritmo de la música.

El artista ha llevado su 'Ameri World Tour' únicamente a cuatro ciudades españolas -ha comenzado la parte de la gira española en Sevilla- y será precisamente en Madrid donde cierre el tour. Ha agotado las entradas en cada una de las fechas y donará parte de los ingresos a afectados por la dana.