¿Qué equipo puede poner en dificultades a Argentina e Inglaterra? Incluso Samoa parece quedarse corta para lograr arrebatar una de las dos primeras posiciones de la llave D del Mundial de rugby a los dos favoritos.

Los combinados de Inglaterra y Argentina son favoritos para seguir adelante en este grupo completado por Japón y Chile. Queda por saber en qué posición pero el misterio no debería durar demasiado, ya que los ingleses se enfrentarán a los Pumas en la primera jornada, el 9 de septiembre en el estadio Velodrome de Marsella.

Y eso que el XV de la Rosa, finalista en la última edición, llega al Mundial de Francia sin ninguna certeza. Tras encajar tres derrotas en el Torneo de las Seis Naciones, los hombres de Steve Borthwick sufrieron otras tres en cuatro partidos de preparación este verano boreal, incluida una primera derrota histórica contra Fiyi (30-22).

"No es el resultado que esperábamos y estamos decepcionados", reconoció el seleccionador inglés Steve Borthwick. "Pero el objetivo es asegurarnos de tener el nivel necesario contra Argentina".

"Tenemos un muy buen grupo de jugadores talentosos que, estamos seguros, jugarán excepcionalmente bien contra Argentina", añadió.

Con los ingleses privados para ese primer partido del capitán Owen Farrell y del único tercer línea centro Billy Vunipola, suspendidos, el partido no será una repetición del vivido hace cuatro años, cuando también en el mismo grupo, la banda de Farrell superó con creces a los Pumas (39-10).

"Inglaterra está lleno de jugadores de calidad", mantiene desde entonces el seleccionador de Argentina Michael Cheika. "Estoy seguro de que veremos a esos jugadores durante el partido en Marsella".

Bajo la batuta del australolibanés, que llevó a Australia a la final del Mundial-2015, Argentina realizó un convincente torneo de Rugby Championship. Sus Pumas rozaron la victoria en casa de los Springboks en Johannesburgo (22-21) tras haber logrado ya vencer a los Wallabies en Sídney (34-31).

Visto el cuadro del torneo, Argentina puede aspirar a una tercera semifinal en esta edición (tras 2007 y 2015) ya que en caso de alcanzar los cuartos, se enfrentarían a un equipo de la llave C, con los decaídos Gales o Australia, e incluso Fiyi o Georgia.

- Samoa reforzado por ex-All Blacks -

Pero no hay que descartar una sorpresa en la llave D. "Leo mucho sobre que nuestro grupo es uno de los más fáciles de la competición pero no estoy de acuerdo", opina Cheika.

Si se diera una sorpresa, podría venir de Samoa, que han aprovechado un cambio en las reglas de elegibilidad. Ahora, un internacional puede ser convocado por otro país después de tres años sin jugar a nivel de selecciones. Es el caso del ex-All Black Charlie Faumuina: el pilar derecho, campeón del mundo con Nueva Zelanda en 2015, refuerza ahora al XV de su país de origen, como otros dos exjugadores del 'XV del helecho'.

"Me gustaría pasar la fase de grupos", desea el seleccionador Seilala Mapusa, algo que no ocurre desde 1995. "No tendríamos que pasar campaña de clasificación para el próximo Mundial".

En preparación, la selección del Pacífico perdió por poco en Irlanda (17-13), primera nación del mundo y seria candidata al título. Antes, Samoa venció en Sapporo a Japón (24-22). Cuatro años después, los 'Brave Blossom' están lejos del nivel que tenían en su Mundial como locales, cuando se impusieron en fase de grupos a Escocia e Irlanda.

En cuanto a Chile, sus Cóndores debutan en este Mundial.

clv/dam/iga