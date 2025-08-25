Argentina: efecto coimas, sube el dólar, caen los títulos

En la apertura de la jornada en Wall Street, los ADR de compañías argentinas exhiben una marcada tendencia bajista. Los bancos están entre los más golpeados. Entre las caídas más pronunciadas se destaca Grupo Supervielle, que retrocede 4,72%; BBVA Argentina, que cede 3,84%, Banco Macro (-3,46%) y Grupo Financiero Galicia (-3,58%).

Las energéticas tampoco quedan al margen del retroceso.

Pampa Energía cae 2,68%, mientras que Transportadora de Gas del Norte cede 2,48%. A su vez, Central Puerto anota una baja de 3,63% y Edenor, de 3,16%.

En tanto, Mercado Libre, la compañía de mayor capitalización entre los ADR argentinos, registra una pérdida más moderada del 1,01%. La empresa tiene menor exposición local por sus negocios en otros países.

En cuanto a los bonos, los globales caen hasta un 1,79% y los de ley local, hasta 1,27%. El Merval también pierde un 1,35%.

En Buenos Aires, el dólar oficial minorista se vende en el Banco Nación a 1360 pesos este lunes, 25 pesos más que el viernes. En tanto, el mayorista también sube y toca los 1345.

En la última rueda de la semana pasada había cerrado a 1321.

En el mercado paralelo, el "dólar blue" se ofrece este lunes a 1365 pesos, 20 más que el último día de la semana pasada.

En tanto, el diario LA NACION informó que la Suizo Argentina SA, empresa mencionada en uno de los audios sobre presuntas coimas en Andis, multiplicó en el último año sus negocios con el Estado y pasó de firmar contratos por 3898 millones de pesos en (casi US$4 millones) en 2024 a 108.299 millones en lo que va de 2025 (unos US$109 millones).

Los números -detalló el periódico- surgen de las licitaciones públicas, privadas y contrataciones directas originales que obtuvo la compañía y que se encuentran disponibles en el sitio oficial Compr.Ar. Este salto en los contratos públicos que ganó Suizo Argentina SA refleja un incremento del 2678%.

La empresa investigada, Suizo Argentina SA, aparece en los audios atribuidos al exdirector Spagnuolo, obtenidos de manera clandestina y editados, donde una voz que parece ser la de él alude al cobro de presuntos sobornos por parte de otros funcionarios y menciona a Karina Milei, la hermana del presidente. (ANSA).