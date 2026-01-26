Argentina: El Banco Central compra más de 1.000 millones de divisas en enero

Según los principales medios argentinos, hoy el instituto adquirió 39 millones de dólares adicionales, logrando 16 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario.

En total, desde el inicio del año, el BCRA acumuló US$1.020 millones, mientras que las reservas brutas aumentaron a 45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021.

Este crecimiento también fue impulsado por el aumento del precio internacional del oro, que ha elevado el valor de las reservas de oro del instituto.

Según fuentes oficiales, el incremento de las compras se ha visto favorecido por un mayor flujo de dólares provenientes del sector agroexportador y de las emisiones de deuda por parte de empresas privadas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, indicó que en 2026 las adquisiciones podrían situarse entre US$10.000 y US$17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos argentinos y de la oferta de divisas.

En el mercado, el tipo de cambio oficial se ha mantenido estable, mientras que el riesgo país ha descendido a 514 puntos básicos, el mínimo en los últimos siete años. (ANSA)