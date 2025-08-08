Argentina: el Banco Central de Argentina habilita el uso de cheques electrónicos en dólares

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha aprobado la apertura de las cuentas corrientes en dólares sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda solo a través de medios electrónicos, según anunció el organismo a través de un comunicado. La medida se enmarca en la política del gobierno nacional de promover la competencia de monedas y de ofrecer un mayor número de servicios y productos financieros por parte de los bancos. Según ha avanzado, el banco central prevé que la implementación de los medios electrónicos en dólares para adaptar los sistemas de las entidades se extienda hasta el 1 de diciembre de este año. Los cheques electrónicos en dólares se lanzaron por primera vez en Argentina en 2019 por parte del BCRA con el objetivo de reducir costes y simplificar costes. Esta iniciativa cobró un mayor impulso durante la pandemia y en especial en 2021. Esta herramienta de financiamiento se suma a otras desplegadas por la institución desde principios de año para flexibilizar el uso de divisas, como la de realizar pagos con tarjetas de débito en dólares, el QR interoperable para pagos con tarjeta de débito en pesos y dólares y la creación del débito inmediato (DEBIN) programado para pagos en cuotas tanto en pesos como en dólares.