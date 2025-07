Argentina: El Centro Dramático Nacional abre este viernes el 26º Festival Teatro de Olite con el montaje de 'Los brutos'

PAMPLONA, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Festival de Teatro de Olite acogerá desde este viernes, 18 de julio, y hasta el próximo 3 de agosto, su vigésimo sexta edición con una programación multidisciplinar donde conviven música, danza, circo, clown, paseos, performance y teatro. En total, el Festival de Olite ofrecerá 40 funciones a cargo de 27 compañías llegadas desde Argentina, Francia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o Euskadi. Quince funciones han sido creadas, escritas o dirigidas por mujeres, nueve corresponden a compañías navarras, dos en euskera, tres internacionales y tres accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, disponiendo servicios como el subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares. Organizado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, en colaboración con la Fundación Baluarte, el festival, que cuenta por cuarta edición con la dirección artística integrada por Ane Pikaza y María Goiricelaya, acogerá dos residencias creativas: 'Farmacia Marcial' de Natxo Lapieza y Rosa Beunza, y 'Oscopía: creo con ciencia, creo conciencia', a cargo de Estefanía de Paz Asín. El Festival volverá a programar las 'Experiencias Olite', que invitan a vivirlo ampliando el espacio escénico convencional por las calles de la localidad y otros espacios, y las 'Estaciones Olite', que enmarcan a los espectáculos que salen del municipio. De nuevo, se organizarán también encuentros con artistas y prensa especializada. Asimismo, se han programado seis talleres: 'Taller de máscaras', impartido por Iratxe López de Muniain, autora de la imagen que ilustra el cartel de la 26ª edición del Festival de Teatro de Olite; 'Olite, Mírame a mí', con Alessandra García; 'Hay que salvar el fuego', con Alberto Conejero López; 'La velocidad de la luz', con Marco Canale; 'Liderazgo de grupos y proyectos y autogestión', con Mariana González Roberts; y 'La constitución española explicada por niños para adultos', a cargo de Adrián Perea. Ya se han agotado las plazas para los talleres que impartirán Alessandra García, Alberto Conejero y Mariana González. El director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía, las directoras artísticas del Festival, Ane Pikaza y María Goiricelaya, y representantes del Ayuntamiento de Olite han presentado este jueves el inicio del certamen en el escenario de La Cava. Han estado acompañados por miembros de las compañías navarras participantes en esta edición: Las Nenas Theatre, Qabalum, Erain, Compañía Ion Iraizoz, Mikele Urroz Zabalza, Itsaso Iribarren & Germán de la Riva, Lorena Arangoa, Broken Brothers Brass Band y Gorka Urbizu. Tras la presentación de la nueva edición, el delegado de la ONCE en Navarra, Valentín Fortún, y la presidenta del Consejo de la ONCE en Navarra, Pilar Herrero, han hecho entrega del cupón enmarcado que la ONCE dedica al Festival de Teatro de Olite, y que sorteará el próximo sábado 19 de julio. PROGRAMACIÓN DEL PRIMER FIN DE SEMANA La inauguración del festival tendrá lugar este viernes 18 de julio. La primera cita de esta edición tendrá lugar a las 19 horas en la Plaza de Teobaldos de Olite con 'Welcome & Sorry', de la compañía GANSO & Cia, dirigida y protagonizada por Gorka Ganso y Cecilia Paganini. Se trata de una comedia gestual en clave de clown para todos los públicos. Media hora después, a las 19.30, el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea acogerá la obra 'La Celestina, tragicomedia de Lita', una producción de la compañía argentina Rey Marciali Producciones (Premio Mejor Escenografía Premios Siripo 2022), dirigida por David Piccotto e interpretada por Julieta Dada. El escenario La Cava se estrenará a las 22 con la función 'Los brutos', una producción del Centro Dramático Nacional - INAEM, dirigida por Roberto Martín Maiztegui e interpretada por Javier Ballesteros, Ángela Boix, Francesco Carril, Olivia Delcán y Emilio Tomé. La segunda jornada, el sábado 19, comenzará con el primero de los encuentros abiertos al público con artistas de las compañías programadas en esta edición y periodistas de referencia. A partir de las 13 horas en Enozentrum, con entrada libre hasta completar aforo, Machús Osinaga (periodista de RTVE experta en artes escénicas), Daniel Galindo (director del programa La Sala, de RNE) y Raúl Losánez (crítico teatral en La Razón) conversarán con Roberto Martín Maiztegui, director y dramaturgo de 'Los Brutos', y ofrecerán al público asistente un acercamiento al proceso de creación de esta propuesta. Durante su desarrollo se servirá un aperitivo cortesía de Reyno Gourmet. A partir de las 19, la plaza de San Martín de Unx acogerá una segunda función de 'Welcome & Sorry', de GANSO & Cia. La jornada concluirá, a partir de las 22 en La Cava con Nao Albet y Marcel Borràs (Premios Max 2024, 2021 y Premio Ojo Crítico de Teatro de RNE, 2016), que presentarán su obra homónima 'De Nao Albet y Marcel Borràs', dirigida e interpretada por ellos mismos, y producida y distribuida por Anabel Labrador. La tercera jornada de la 26ª edición del Festival de Teatro de Olite, el domingo 20, comenzará, a las 13 horas en Enozentrum, con el segundo encuentro con artistas y periodistas. En esta ocasión, Galindo, Machús y Losánez conversarán con el Premio Nacional de literatura dramática, Alberto Conejero, y con el actor Rubén de Eguía, ambos artífices del montaje 'En Mitad de tanto fuego'. La Plaza de Teobaldos acogerá a las 19.30 'OVVIO' (Premio TAC al mejor espectáculo de circo), un espectáculo de circo de la compañía catalana Lapso Crick, dirigido por Jorge Albuerne, Morgan Crosquer y Franceso Sgro, e interpretado por Tomas Vaclavek y David Díez Méndez. A las 22 en la Cava, será el turno de 'En mitad de tanto fuego' de Miramedia (Premio Godot 2024ª mejor autoría y mejor actor y Finalista Premio Max 2024 a mejor actor), con dirección de Xavier Albertí e interpretación de Rubén de Eguía. VENTA DE ENTRADAS Las entradas se pueden adquirir online a través de www.festivalteatroolite.es y www.fundacionbaluarte.com. De forma presencial, se pueden retirar en la taquilla de Baluarte hasta el 3 de agosto, en horario de 11 a 14 horas, de lunes a sábado. También se pueden adquirir de forma presencial en el Centro Comercial La Morea, que permanece abierto todos los días de la semana (excepto domingos y festivos) de 9.30 a 21.30 horas, en horario ininterrumpido. En Olite se pueden adquirir durante el festival en Enozentrum (Plaza de los Teobaldos, 4), en horario de 17 a 19 los viernes, de 10 a 14 horas los sábados y domingos, y de 19 a 22 los días de espectáculo. LOS ESPECTÁCULOS EN EL ESCENARIO La Cava tienen un precio general de 20 euros, 12 euros con descuento para carné joven. Se ofrecen abonos completos para las 12 funciones por 210 euros, 96 euros con carné joven, y un abono de tres funciones a elección por 55 euros, 28 euros con carné joven. Las funciones de 'La Celestina, Tragicomedia de Lita' y 'Thauma' en Tafalla tienen precios especiales de 8 y 6 euros respectivamente. Además, los espectáculos en el Palacio Real de Olite, como 'Enbor(r)ak' y el concierto de Gorka Urbizu, son de entrada libre hasta completar aforo, con invitación previa disponible en taquilla de Enozentrum. Las obras 'Los Brutos', 'Mihura', 'El último comediógrafo' y 'Las bingueras de Eurípides' serán accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva, disponiendo de los siguientes servicios: subtitulado adaptado, audiodescripción, bucle magnético individual y sonido amplificado con auriculares.

