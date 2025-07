Argentina: El centrocampista argentino Nico Fernández se marcha del Elche y ficha por el New York City

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El futbolista argentino Nico Fernández abandonó la disciplina del Elche este viernes, después de que el club ilicitano llegara a un acuerdo con el New York City estadounidense para el traspaso del jugador, según un comunicado. "El Elche CF y New York City han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Nico Fernández. El futbolista argentino pone fin a su etapa como 'franjiverde' después de tres temporadas de entrega, compromiso y momentos inolvidables, en las que ha sido una pieza clave para lograr el ascenso a LaLiga EA Sports", anunció el club en su página web. El centrocampista ofensivo llegó en verano de 2022 y ha disputado 97 partidos oficiales con la camiseta del conjunto ilicitana, marcando 11 goles y repartiendo 12 asistencias. "Más allá de sus cifras, deja una profunda huella por su talento, su profesionalidad y su cercanía con la afición", destacó el club. El Elche agradeció sus "tres años de trabajo y actitud incansable" y le deseó "muchos éxitos en el camino que ahora emprende". El futbolista, por su parte, también se mostró agradecido en sus redes sociales a la afición del equipo "por todo el cariño" que le han hecho sentir. "Elche se convirtió en mi casa. Siempre llevaré este club en mi corazón", recalcó. Por otro lado, el club anunció la incorporación del lateral izquierdo francés Léo Petrot, que llega libre tras disputar las últimas tres temporadas en el AS Saint-Étienne galo, firmando ahora por una temporada con el Elche, hasta 2026. La pasada campaña jugó 31 partidos con el conjunto francés, repartiendo tres asistencias. "Su perfil zurdo y su polivalencia le han permitido actuar tanto como lateral izquierdo como en el eje de la defensa", explicó el Elche en el comunicado de bienvenida.