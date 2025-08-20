Argentina: El Congreso rechaza veto de Milei a discapacidad

La Cámara Baja se opuso al veto por 172 votos a favor de la ley de discapacidad, 73 en contra y dos abstenciones, y la medida ahora deberá debatirse en el Senado.

De hecho, si la ley consigue al menos dos tercios de los votos, entrará en vigencia.

Se trata de una legislación que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso el pasado 10 de julio, con el objetivo de asegurar servicios esenciales como terapia, transporte, educación especial e inclusión social.

Pero Milei la vetó al considerarla "regresiva" y parte de un "modelo asistencialista que ya ha fracasado".

El veto del presidente argentino generó mucha polémica y rechazos, que se tradujeron en la presencia de cientos de manifestantes frente al Congreso Nacional para exigir la aprobación de la ley de emergencia.

Hoy, antes del debate en la Cámara Baja, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, escribió en redes sociales que el Gobierno consideraba "un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad".

En tanto, luego de una primera victoria en la Cámara de Diputados, la oposición redoblaba su ofensiva y buscaba también revertir el veto presidencial sobre el proyecto que establece una suba en los ingresos jubilatorios.

El pasado 4 de agosto, Milei se mantuvo impiadoso en su política de recorte del gasto público también al sostener el veto a los aumentos a las pensiones de los jubilados.

La ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria contemplaba un aumento extraordinario del 7,2% en jubilaciones y pensiones, junto con una ayuda económica de hasta 110.000 pesos (apenas US$110) para determinados beneficiarios. (ANSA).