Argentina: El embajador italiano Nicoletti visita la agencia consular de Lomas

Durante la visita, según un comunicado, Nicoletti se reunió con representantes de la comunidad italiana en el CGIE y los COMITES y conoció de primera mano la labor que el personal de la Agencia realiza con inquebrantable dedicación a una comunidad de más de 60 mil italianos.

El encuentro, concluyó la nota, representó una oportunidad para debatir los principales desafíos relacionados con la prestación de servicios consulares.

En este contexto, el embajador expresó un reconocimiento especial "a todo el personal de la oficina por su compromiso diario, destacando la importancia de mantener una presencia institucional activa y esfuerzos coordinados para fortalecer aún más el vínculo entre Italia y la comunidad italiana en la circunscripción". (ANSA).