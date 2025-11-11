Argentina.- El español Marcel Granollers cae en su segundo partido del torneo de dobles en las Finales ATP

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El tenista español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos han perdido este martes frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 6-7 (4) y 4-6, en el que era su segundo partido del torneo de dobles en las Finales ATP, en el que se complican el pase a semifinales ya que ahora están obligados a ganar el último choque.

Tras la victoria del pasado domingo frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, Granollers y Zeballos se enfrentaban a la otra pareja invicta del Grupo A. Esta igualdad se vio reflejada a lo largo del primer set, teniendo que decidirse en el 'tie-break' tras la pareja hispano-argentina salvar una bola de rotura.

Este juego decisivo se decidió tras una volea a bote pronto de Vavassori, que tocó la cinta y cayó en el otro lado de la red. Tras perder el primer set, Granollers y Zeballos estaban obligados a remontar, pero a las primeras de cambio cedieron su servicio y se complicaron enormemente sus opciones en el partido.

La pareja italiana se mostró intratable al servicio, ganando el 95% de puntos con el primer saque y no concediendo ninguna bola de 'break'. Finalmente, Vavassori y Bolelli cerraron el set 4-6, obligando a Granollers y Zeballos a ganar el último choque frente a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool para acceder a semifinales.