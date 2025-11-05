Argentina. El exportavoz del Gobierno Manuel Adorni jura como nuevo jefe de gabinete de Argentina.

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El exportavoz del Gobierno de Argentina Manuel Adorni ha jurado este miércoles como nuevo jefe de gabinete del presidente argentino, Javier Milei, quien le ha arengado con un "con todo, eh", durante la ceremonia que se ha celebrado en Casa Rosada.

"Tremendo lujo", ha escrito Milei en redes sociales, donde ha compartido un vídeo del acto, que se ha celebrado minutos después de una reunión en la que han participado un centenar de congresistas a quienes les ha pedido su apoyo para aprobar una serie de reformas claves, como la laboral, la tributaria y la penal.

El acto ha contado con la presencia de varios ministros, como el de Economía, Luis Caputo; el de Exteriores, Pablo Quirno; y el de Defensa, Luis Petri; además de otras figuras del entorno del presidente argentino, que pone rumbo este mismo miércoles hacia Estados Unidos para asistir a varios eventos.

Adorni, una de las caras más conocidas del Gobierno de Milei gracias a sus ruedas de prensa, sustituye a Guillermo Francos, quien ya adelantó su renuncia como jefe de gabinete días después del triunfo electoral del gubernamental La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y después de meses de rumores sobre su salida.

El ya nuevo jefe de gabinete agradeció en la víspera a Francos por su "entrega" y "liderazgo" estos años.