Argentina: el francés Benoit Paire sustituye al argentino Fede Coria en el Torneo Tenis Playa Luanco

OVIEDO, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El francés Benoit Paire ocupará la plaza en la primera jornada del XXXVIII Torneo BDO Tenis Playa Luanco prevista para el argentino Fede Coria, recuperándose aún de una lesión de codo. En su lugar debutará en Luanco un exnúmero 18 del Ranking ATP que alcanzaba su mejor posición el 1 de noviembre de 2016, y ocupa actualmente el puesto 508. Paire entrará en el cuadro de juego en la primera jornada, el 4 de agosto, enfrentándose a Miguel Avendaño, día en el que se medirán también Pedro Cachín y Bernardo Munk. Fede Coria no podrá debutar finalmente en la arena de La Ribera. El tenista argentino se encuentra en la séptima semana de recuperación de una lesión de codo y todavía no se encuentra "en condiciones de competir", además de sentir la necesidad de "jugar torneos en cuando pueda para recuperar posiciones en el ranking". Benoit Paire, con tres títulos ATP y con 36 años, ocupa el puesto 508 del ranking ATP en el que llegó a alcanzar el 18º el 1 de noviembre de 2016, y cuenta con tres títulos ATP individuales en su haber. En 2015 ganaba a Tommy Robredo en la final de Bastad, en Suecia; y en 2019 derrotaba a Pablo Andújar en Marrakech, y al canadiense Félix Auger-Aliassime en Lyon. En 2013 ganaba también un título ATP en la modalidad de dobles, formando pareja con el suizo Stanislas Wawrinka, imponiéndose en Chennai, India, a los alemanes Begemann y Emmrich. En 2025 ha disputado los torneos ATP 250 Montpellier; y ATP Challenger de Quimper, Lille, Aix-en-Provence, Troyes y Royan, en Francia; Túnez; Francavilla al Mare, en Italia, siendo cuartofinalista; Abidjan, en Costa de Marfil; Manama, en Bahrein; Nonthaburi, en Tailandia; y Nomea, en Nueva Caledonia En 2024 Benoit Paire jugó los Grand Slam Australian Open, US Open, Roland Garros y Wimbledon; los ATP Masters 1000 de Miami e Indian Wells; los ATP 250 de Montpellier, Newport, Phoenix y Houston, en Estados Unidos; ATP Challenger de Matsuyama, en Japón; Seúl, en Corea; Taipei, en China; Olvia, Trieste, Módena y Como, en Italia; Tenerife, Madrid, Valencia y Villena, en España; Rennes, Pau, Cherburgo y Lille, en Francia; Grodzisk Mazowiecki, en Polonia; San Marino; Zug, en Suiza; Ottignies-Louvain-la-Neuve, en Bélgica; y Noumea, en Nueva Caledonia, en el que alcanzaba los cuartos de final. CUADRO DE JUEGO XXXVIII TORNEO BDO TENIS PLAYA LUANCO Benoit Paire entrará en juego en el XXXVIII Torneo BDO Tenis Playa Luanco el 4 de agosto, enfrentándose en el segundo partido del día a Miguel Avendaño. El primer encuentro en la playa de La Ribera en 2025 lo jugarán el argentino Pedro Cachín y el español Bernardo Munk, a partir de las 18.45 horas. Los ganadores de ambos encuentros se medirán respectivamente en la segunda jornada del Torneo, el 5 de agosto, a Edas Butvilas y Bernabé Zapata. El tercer día de juego, 6 de agosto, se incorporan al cuadro en la ronda de semifinales Dominic Thiem, que se medirá al superviviente de los duelos previos entre Pedro Cachín, Munk y Bernabé Zapata; y Richard Gasquet, en el otro lado del cuadro donde juegan Benoit Pairé, Avendaño y Butvilas. La gran final del Torneo se disputará el día 7 de agosto, a partir de las 21.15 horas, tras la habitual ceremonia de presentación y actividades previas. El XXXVIII Torneo BDO Tenis Playa Luanco sortea entre todos los acertantes del ganador final del Torneo en el juego on-line que está disponible en la Zona Interactiva de la web tenisplaya.com una raqueta del argentino Pedro Cachín, siempre que participen antes del inicio de los partidos el 4 de agosto. En las tres primeras jornadas de competición se podrán seguir cubriendo pronósticos, y entre todos los participantes que adivinen el ganador habrá sorteo de otra raqueta Dunlop. A tres semanas para el inicio del Torneo BDO Tenis Playa Luanco, apenas quedan menos de 10 abonos a la venta en El Corte Inglés y accesibles on-line en la web tenisplaya.com. Agotados los abonos en los dos laterales, Muro y Mar, y a punto de agotarse el Fondo Sur y el Fondo Norte, la única posibilidad de acudir al Torneo en las gradas de La Ribera pasará posteriormente por adquirir alguna de las 100 entradas para cada jornada de partidos que se pondrán a la venta el 4 de agosto en la taquilla.