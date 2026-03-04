Argentina: El fútbol va al paro

La "huelga", que afecta a todas las categorías y obliga a reprogramar el calendario en una temporada de por sí complicada por la disputa del Mundial en el que Argentina defenderá la Copa conquistada en Qatar 2022, fue anunciada el martes por la noche tras una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA.

A la misma acudieron representantes de 27 de los 30 clubes que animan el campeonato de primera división, siendo notorias las ausencias de dos de los denominados "grandes", River Plate y Racing Club, que habían acompañado la iniciativa cuando se anunció el 23 de febrero.

A la cita faltó también Estudiantes de La Plata, club que preside Juan Sebastián Verón y que es uno de los principales opositores a la gestión de la AFA, en una disputa que va más allá de algunas decisiones polémicas de la entidad y a las sospechas relacionadas con supuestos "favores" arbitrales a los equipos de los clubes "leales" a Tapia.

La batalla de fondo está vinculada, en realidad, con la oposición de la entidad al desembarco de las denominadas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), rubro en el que Estudiantes parace ser el "banco de pruebas" para esa experiencia impulsada desde el gobierno.

Por ese motivo, el club presidido por Verón suele ser elogiado permanentemente por el presidente argentino, Javier Milei, confeso fanático de un Boca Jrs que preside Juan Román Riquelme, que representa la otra cara de la moneda y el bastión de quienes defienden que los clubes sigan siendo sociedades sin fines de lucro.

El mandatario argentino, repudiado por los propios aficionados "xeneizes" y por gran parte de la población, inauguró días atrás con una intervención que fue muy criticada el período de sesiones en el mismo Parlamento que días antes le aprobó la cuestionada reforma laboral que aplasta derechos históricos de los trabajadores.

Más allá de la catarata de juicios que promete esa reforma por artículos considerados inconstitucionales, el gobierno la celebró con bombos y platillos y puso la mira ahora en la AFA, último escollo frente a su anhelo por llevar a la práctica el desembarco de las SAD en el fútbol argentino, viejo sueño de su predecesor en el cargo, Mauricio Macri.

Macri chocó en su momento con la férrea oposición de la AFA, Milei pareció tomar nota y apeló a las mismas "armas" a que solía usar el ex mandatario y también ex presidente de Boca Jrs para "acorralar" a sus opositores políticos, intentando "correr" a Tapia con denuncias de corrupción por fraude fiscal, lavado de dinero y malversación que investiga la justicia.

Por ese motivo, la AFA considera que la avanzada del gobierno representa una persecución por su oposición al desembarco de las SAD y repudió la maniobra convocando a un paro que contó con el respaldo de la amplia mayoría de los clubes y que obliga a reprogramar los partidos que debían disputarse entre mañana y el domingo.

Para tensar aún más la cuestión entre la entidad y el gobierno de Milei y, a pesar de que por su situación procesal la justicia le negó el permiso para salir del país, Tapia terminó jugando un papel clave en la liberación, el domingo, del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció arrestado en Venezuela durante 448 días.

Su gestión resultó clave debido a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países y logró que Gallo (a quien el gobierno venezolano retenía al sospechar que realizaba una "misión" en ese país) regresara al país en un avión privado contratado por la AFA y acompañado por dos directivos de la entidad.

Algunos medios de prensa catalogaron como un gol de media cancha la jugada de Tapia, que había acelerado sus gestiones con Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, para lograr la liberación de Gallo tras asistir a la histórica final de la Recopa Sudamericana que Lanús le ganó a Flamengo en el Maracaná.

Una maniobra que desnudó las falencias de la diplomacia argentina, destacaron otros, que el gobierno intentó minimizar hoy al afirmar que trabajó "de manera incansable para que Nahuel pueda volver a casa" con la colaboración de Estados Unidos, Italia e Israel, según afirmó el canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa. (ANSA).