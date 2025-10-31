Argentina: El G-20 fracasa en pactar una declaración conjunta por la igualdad y España acusa a Argentina de "bloquear avances"

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La reunión ministerial del grupo de trabajo sobre empoderamiento de la mujer del G20, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), ha concluido sin un acuerdo común para avanzar en políticas globales de igualdad de género. Así lo ha informado este viernes el Ministerio de Igualdad, que ha acusado a Argentina de "bloquear avances".

"No podemos dejar de expresar nuestra decepción ante la falta de responsabilidad política demostrada por algunos gobiernos, entre ellos el de Argentina, que ha cuestionado principios básicos sobre los que venimos trabajando durante décadas", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su intervención en el encuentro.

En este sentido, Redondo ha lamentado la falta de acuerdo para alcanzar una declaración conjunta que promoviera la participación y representación de las mujeres en el liderazgo, gobernanza y toma de decisiones, así como en el acceso de las mujeres al control de la propiedad y su inclusión financiera. Asimismo, ha mostrado su preocupación "por lo que simboliza" no haber alcanzado un acuerdo. Para la ministra era la "oportunidad" de mostrar que los principales actores globales están "comprometidos con la igualdad de género y con el avance de los derechos de las mujeres y niñas en todo el mundo".

Desde el Ministerio de Igualdad han recalcado que España ha trabajado "intensamente" en este documento "para que reflejara consensos ya consolidados en el derecho internacional y en el marco de Naciones Unidas". De esta forma, se hicieron aportaciones para incorporar referencias a la violencia de género y vicaria, a la violencia facilitada por tecnologías, a los derechos sexuales y reproductivos, a la brecha salarial, a los presupuestos con perspectiva de género, o al uso del tiempo y los datos desagregados.

"Son elementos imprescindibles, si de verdad queremos transformar la realidad de millones de mujeres en todo el mundo", ha asegurado Redondo quien ha defendido que "no puede haber crecimiento económico sin igualdad, ni desarrollo sostenible sin justicia social".

Igualmente, la ministra ha destacado que "rechazar la igualdad o relativizar el sufrimiento de las mujeres es una regresión incompatible con los compromisos internacionales que nos vinculan". Además, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España "con la igualdad real y con los derechos de todas las mujeres y niñas" y ha anunciado que se continuará trabajando con los países que compartan esa visión.

Durante esta reunión ministerial se ha aprobado un comunicado de la presidencia de Sudáfrica, firmado por todos los países menos Argentina, en el que se incluyen temas como la inclusión financiera, la lucha contra la violencia de género, los cuidados o derechos reproductivos.

"Masculinidades positivas"

“Estamos convencidas de que, al promocionar masculinidades positivas, estaremos mejor equipadas para contrarrestar las narrativas violentas contra las mujeres y sus derechos”, ha subrayado la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

Por otro lado, Redondo ha mantenido un encuentro bilateral con la ministra de la Mujer y la Igualdad de Reino Unido, Jacqui Smith. En esa reunión, España se ha interesado por su reciente ley de seguridad online para evitar que los menores de 18 años no puedan entrar en webs de pornografía, mientras la ministra de Reino Unido ha querido conocer la iniciativa española de blindar el aborto en la Constitución.

Ambas ministras han hablado además de la Ley de paridad española, los permisos parentales y la transparencia salarial para atajar la brecha de género. Por último, han compartido su preocupación ante los "posibles retrocesos" internacionales en derechos de las mujeres y la necesidad de trabajar conjuntamente para "evitarlos".

A lo largo de la jornada, Redondo también ha podido encontrarse con la ministra de Igualdad francesa, Aurore Bergé, y representantes de Nigeria o China.