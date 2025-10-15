Argentina: El Gobierno argentino confirma que EE.UU. respaldará el peso sin tener en cuenta el resultado de las elecciones

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó que Estados Unidos mantiene su compromiso de mantener una línea 'swap' de divisas por valor de US$20.000 millones (17.209 millones de euros), sin tener en cuenta el resultado que salga de las elecciones legislativas que se celebrarán en dos semanas.

En declaraciones a los medios al término de la reunión entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, en la Casa Blanca, Caputo intentó calmar a los mercados ante la condición de ofrecer apoyo financiero a cambio de la victoria del partido que actualmente está en el Gobierno argentino.

"Obviamente no se refería a eso, sino a la continuidad de las políticas", señaló Caputo al ser consultado sobre el comentario de Trump. "Continúa el apoyo "cueste lo que cueste" que Estados Unidos está dando a los argentinos", añadió.

Momentos antes, Trump deslizó que Estados Unidos no apoyaría financieramente a Argentina en base a los resultados de las elecciones legislativas: "Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande", afirmó.

Tras la rueda de prensa posterior a dicho encuentro, el principal índice bursátil de Argentina, el S&P Merval, cayó un 3,75% hasta los 1.884.773 puntos.

El titular de Economía aseguró que el Tesoro estadounidense está ultimando los detalles de la línea de canje, pero que la Administración Trump seguirá apoyando al peso cuando sea necesario.

Por otra parte, Caputo declinó comentar acerca de cuánto había intervenido el Tesoro estadounidense en el mercado local de divisas la semana pasada, aunque sí avanzó que son posibles más acciones en el corto plazo.