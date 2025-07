Argentina: El Gobierno de Milei discrepa con el FMI

En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el portavoz tomó distancia de la advertencia que lanzó el FMI por los bajos niveles de divisas en dólares que tiene el Banco Central de la República Argentina (BCRA). "No hay ningún problema con la acumulación de reservas", lanzó.

"Tendrá que decir el Fondo si estamos cumpliendo o no (con las metas fiscales, NDR). Nosotros decimos que no tenemos problemas con la acumulación de reservas", enfatizó tajante.

El comentario surge mientras el gobierno ultraliberal espera que el Fondo apruebe la primera revisión del programa firmado en abril por US$20.000 millones, que liberaría un nuevo tramo de 2200 millones.

Días atrás, en un informe titulado "Desequilibrios globales en un mundo cambiante", el FMI dijo que las reservas internacionales netas de Argentina "siguen siendo críticamente bajas y los rendimientos en los (bonos) soberanos, aunque han bajado considerablemente, siguen siendo elevados".

El informe detalla que las reservas netas pasaron de un rojo de US$11.000 millones a uno de US$6000 millones en 2024, gracias a fuertes compras de divisas que compensaron vencimientos de deuda. No obstante, la acumulación de dólares se frenó desde mediados del año pasado, y a marzo de 2025, las reservas seguían en terreno negativo.

Justamente, las reservas son el punto crítico de la primera revisión, que se espera sea tratada por el board del FMI el jueves de la semana próxima. La meta era acumular a junio US$4400 millones, pero como el Gobierno no pudo cumplir, el FMI aceptó posponer la revisión de esa variable para julio.

Ante esto, el equipo económico de Milei abandonó la postura de no comprar reservas entre las bandas cambiarias y comenzó a sumar dólares con la toma de deuda y compras del Tesoro.

El Fondo considera que para potenciar sectores clave como energía y minería, es "indispensable avanzar hacia un esquema más abierto y orientado al mercado". Propone flexibilizar gradualmente las restricciones cambiarias, mejorar el manejo de flujos de capitales e incentivar la llegada de inversión extranjera directa (IED). La sostenibilidad externa depende de decisiones políticas firmes y consistentes en materia fiscal, cambiaria y estructural, sostiene el organismo.

Pero además, políticamente, el gobierno de Milei acrecienta sus grietas internas. Adorni defendió a ultranza a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei -hermana del presidente- tras su duro mensaje: "Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente.

Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición", advirtió la mujer desde X.

"Entiendo que es algo partidario en términos de lo que es la conformación de la estructura y, si tengo que hacer un análisis, fue un mensaje para todos y el mensaje es ese, que los cargos no importan, que quienes están en la lista o funciones no importa y lo importante es que estemos en el mismo barco", sostuvo el vocero.

Y no tuvo empacho en cargar contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, ferozmente enfrentada con los hermanos Milei. "La Vicepresidente no es parte del proyecto, el Presidente considera que no es parte de la gestión desde hace muchísimo, no hay ninguna novedad sobre eso... simplemente no forma parte del Gobierno y no forma parte de la gestión, del día a día, y no es parte del proyecto", disparó.

Así, el ruido en la administración no es solo económico, también político. (ANSA).