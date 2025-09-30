Argentina: el Majestic Hotel Group dejará de gestionar los hoteles de la socimi de Messi el 1 de noviembre

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Majestic Hotel Group dejará de gestionar a partir del próximo 1 de noviembre los hoteles de la socimi del futbolista argentino Lionel Messi, Edificio Rostower, con seis hoteles MiM en gestión entre sus activos, según han confirmado fuentes de la compañía de gestión hotelera a Europa Press este martes.

La operadora expresa que dado que las socimis operan bajo contratos de arrendamiento y Majestic Hotel Group lo hace bajo la modalidad de gestión, MiM "ha buscado un arrendatario para sus hoteles", sin especificar quién tomará el relevo.

El pasado 31 de diciembre, la socimi de Messi inició su cotización en la Bolsa europea 'Portfolio Stock Exchange' con una capitalización de 223 millones de euros y tomando como referencia para el inicio de la contratación de las acciones un precio de 57,40 euros por título.

En su cartera de activos, Edificio Rostowe Socimi cuenta con seis hoteles MiM en Andorra, Baqueira (Lleida), Ibiza, Mallorca, Sitges (Barcelona) y Sotogrande (Cádiz) y otro adicional en Vall d'Aran.

Asimismo, también dispone de un edificio de seis plantas en Barcelona, una nave de 2500 metros en Sitges, un restaurante de lujo en Castelldefels (Barcelona) y varios inmuebles en Barcelona, Castelldefels, Cala Tarida (Ibiza), París y Londres.