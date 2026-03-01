Argentina, el nuevo jefe de los Pasdaran buscado por Interpol por la bomba de la AMIA

Los principales medios argentinos informaron al respecto, especificando que su nombramiento al frente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue anunciado por medios iraníes tras el asesinato del anterior comandante en los recientes ataques.

A petición de Argentina, la Interpol emitió una "alerta roja" contra Vahidi en 2007, en relación con las órdenes de arresto emitidas por la fiscalía argentina en la investigación de la explosión que destruyó la sede de la AMIA en la capital del país sudamericano.

Según Clarín, Vahidi está acusado de planear el atentado, que sigue siendo el ataque terrorista más grave de la historia argentina y el segundo en América, después de aquellos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (ANSA).