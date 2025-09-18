Argentina: El PBI de Argentina se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre del año

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La economía de Argentina registró una contracción del 0,1% en el segundo trimestre de 2025 frente al trimestre anterior, cuando experimentó un crecimiento del 0,9%, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (Indec). A nivel interanual, el PBI argentino repuntó un 6,3% entre abril y junio respecto al mismo período del año anterior.

En cuanto a la demanda, las exportaciones cayeron un 2,2% en el segundo trimestre del ejercicio, las importaciones disminuyeron un 3,3%, el consumo privado descendió un 1,1% y la formación bruta de capital fijo retrocedió un 0,5%. Solo el consumo público finalizó el trimestre en positivo, con un crecimiento del 1,1%.

Si se compara con el mismo período de 2024, la formación bruta de capital fijo aumentó un 32,1%. Por sectores, destaca el incremento en intermediación financiera (26,7%), hoteles y restaurantes (17%) y construcción (10,6%).