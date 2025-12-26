Argentina: El Presupuesto 2026 se debate en el Senado, alta tensión

Las dudas en torno al futuro de la ley se sembraron en las últimas horas, cuando se conoció que al menos un sector de los senadores de la UCR -el legendario partido del expresidente Raúl Alfonsín- está en contra del artículo 30 de la "ley de leyes".

Es que ese artículo deroga -pese a que la ley de Administración Financiera lo impide—una serie de artículos de otras leyes. Entre ellos, el artículo que establece fondos mínimos (6% del PBI) de financiamiento para el Sistema Educativo Nacional. Además, deroga el artículo de la ley de Financiamiento de la Ciencia y Técnica que establece un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032, también para su financiamiento.

Otro punto que generó fuertes críticas es que el artículo elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional.

De rechazarse ese artículo, el Presupuesto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Pero, los tiempos apremian para el Gobierno porque de no sancionarse antes del 1 de enero, el presidente Milei deberá reconducir, por tercer año consecutivo, el último presupuesto sancionado por su antecesor, el peronista Alberto Fernández.

Eso representaría una crisis para el Gobierno ultraliberal y, en especial, para el ministro de Economía, Luis Caputo, que requiere de la sanción de la "ley de leyes" para acceder a endeudamiento público y así poder refinanciar los vencimientos de deuda el 9 de enero.

Esta tarde, en desesperado intento, el ministro del Interior, Diego Santilli, llegó al Senado para, junto con Eduardo "Lule" Menem, colaborador clave de Karina Milei -hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia-, en busca de garantizar los votos en la votación general y en particular y evitar así un nuevo traspié.

También estaba allí, marchando de despacho en despacho, Patricia Bullrich, jefa de bloque de senadores libertarios, y una de las personas de mayor confianza del presidente Milei.

"Yo creo que muy justos (necesita 41), pero tienen los votos para el artículo 30", dijeron altas fuentes del Senado a la prensa local. Pero la incertidumbre dominaba el escenario político en el anochecer de Buenos Aires.

Además, en las filas del oficialismo apuntaban este viernes, más allá de la importancia de la aprobación del Presupuesto 2026, a que salga el proyecto de Inocencia Fiscal. Se trata de la iniciativa que busca que los argentinos saquen sus "dólares del colchón", y los ingresen al sistema. Tiene como objetivo reducir la presión penal y administrativa sobre contribuyentes considerados de "buena fe" y concentrar los controles en maniobras graves y dolosas.

El proyecto actualiza los montos a partir de los cuales una infracción pasa a ser delito penal. "Para nosotros es un proyecto central", dicen fuentes cercanas a Milei.

Se presume que el debate seguirá hasta bien entrada la noche. (ANSA).