Argentina: el Senado discute la reforma laboral, batahola en la calle

Un total de 38 legisladores dieron luz verde al mediodía para abrir la sesión en la Cámara Alta, plasmando el quórum que anhelaba el Gobierno. Los debates proseguían al caer la tarde, pero el oficialismo confiaba en una media sanción de la ley en la medianoche.

Mientras tanto, la CGT -la principal central obrera- realizó una marcha hacia la sede del parlamento (Congreso) para protestar contra el controvertido proyecto de ley impulsado por el Gobierno.

El Gobierno siguió de cerca el devenir de la protesta afuera del Congreso y aprovechó para contrastar con los grupos más violentos, "que rompieron veredas, tiraron vallas, usaron gomeras y hasta prepararon bombas molotov a plena luz del día, muchos de ellos con la cara tapada". Las fuerzas de seguridad, apostadas en gran número, los dispersaron con carros lanza-agua, balas de goma y gases lacrimógenos.

Funcionarios de Milei definieron a los más iracundos de la manifestación como "de izquierda" y los repudiaron para, además, promocionar la reforma laboral que se trata en el Congreso.

Pero, desde el oficialismo, se evitó cargar contra los líderes de la CGT, que tuvieron un paso accidentado por la plaza del Congreso, y ni siquiera pudieron ocupar las posiciones que cada gremio había pactado desde antes de la concentración. Es que cerca de las vallas se desarrollaron los desmanes y también la acción de las fuerzas federales. Los dirigentes sindicales se mantuvieron alejados de los disturbios.

El presidente Milei cargó contra la protesta violenta. "A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes, ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA (por 'hagamos a la Argentina grande nuevamente', en inglés, NDRT). Fin", escribió el presidente en las redes.

Jorge Macri -alcalde de la ciudad de Buenos Aires y primo del ex presidente Mauricio Macri- pidió que los manifestantes que generaron altercados vayan presos. "El desastre que hicieron estos delincuentes ni puede ser una contravención. Destruir bienes públicos tiene que ser un delito. No alcanza con multas, tienen que ir presos", dijo Macri desde su cuenta de X.

En el recinto el debate proseguía. Sergio Capitanich, senador del peronismo (oposición de centro izquierda), cuestionó la cantidad de leyes que modifica el proyecto de Modernización Laboral y lo comparó "con la Ley 21.297, dictada durante la dictadura militar".

Carolina Losada, senadora de la UCR (fuerza aliada a Milei) defendió la reforma laboral y criticó la "añoranza obsesiva setentista" de la oposición. "¿Por qué oponerse a que haya más inversión, más empresas, más crecimiento, más empresas que van a necesitar más empleados, todo gracias a un marco razonable? Se enamoran de lo obsoleto", dijo. En una sesión maratónica que se inició a las 11 de la mañana, el Senado podría aprobar la reforma laboral cerca de la medianoche. Si eso ocurre, deberá pasar luego a la Cámara de Diputados (ANSA).