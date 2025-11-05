Argentina. El Teatro Calixto Sánchez de Mairena del Alcor acogerá el nuevo espectáculo de la cantaora Argentina

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La cantaora Argentina presenta en Mairena del Alcor (Sevilla) su espectáculo 'Sonoridad M (1842-2024)', una propuesta que rinde homenaje a la mujer en el cante flamenco. "Con su poderosa voz, sensibilidad y dominio de los estilos", la artista onubense recorre un siglo y medio de historia "para rescatar, reinterpretar y poner en valor la huella femenina en el arte jondo". En dicho espectáculo, Argentina "revisita" los cantes más representativos —soleá, seguiriya, tarantas, cantiñas, bulerías— "con una mirada contemporánea y una emoción profundamente arraigada en la tradición", como destaca el Consistorio en una nota de prensa. La propuesta "combina elegancia escénica y una instrumentación cuidada" que enmarca su voz en un diálogo entre pasado y presente. El espectáculo, aplaudido en escenarios como la Bienal de Sevilla, se convierte en una "declaración artística: un viaje sonoro y emocional que reivindica la fuerza, el talento y la sensibilidad de las mujeres que forjaron el camino del flamenco". Con esta actuación, Mairena del Alcor, cuna de grandes figuras del cante, acoge una de las citas más destacadas del ciclo 'Noviembre Flamenco 2025', "un mes dedicado a sentir, vivir y disfrutar del cante, el toque y el baile en toda su pureza para celebrar el XV Aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco'. Las entradas (10 euros) salen a la venta el 10 de noviembre por Internet en la taquilla online de la web del Ayuntamiento 'www.mairenadelalcor.es', y de forma física, en la Villa del Conocimiento y las Artes.