Argentina.- El V Memorial Daniel Rasilla enfrentará este sábado en combate a Eduard Curmei y Adriel 'El Ruso'

CAMARGO, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gran Premio Ayuntamiento de Camargo-V Memorial Daniel Rasilla se celebrará el próximo sábado, 22 de noviembre, en el polideportivo de Revilla, con nueve combates amateur —ocho de ellos protagonizados por boxeadores del club radicado en Camargo— y un combate profesional, que enfrentará al boxeador local Eduard Curmei con el argentino Abel Nicolás 'El Ruso' Adriel, recién llegado de Buenos Aires.

El alcalde, Diego Movellán, ha presentado la velada este lunes en rueda de prensa junto a Daniel Rasilla, director del gimnasio; el boxeador Curmei; la concejala de Deportes, María Higuera, y el coordinador del área, José Ángel Diestro.

El regidor ha manifestado que este evento deportivo tiene un "significado especial" al recordar a la figura de Daniel Rasilla padre, "uno de los mejores embajadores deportivos del municipio".

En esta línea, Movellán ha agradecido a su hijo el trabajo que está realizando a cabo para mantener y ampliar el legado deportivo de su padre, así como para impulsar que el deporte camargués siga trascendiendo a nivel regional, nacional e internacional.

Por su parte, Rasilla ha subrayado que será el combate profesional entre Curmei y 'El Ruso' el hito que "concentrará toda la atención del público" en esta velada.

En relación a Abel Nicolás 'El Ruso' Adriel, Rasilla ha aseverado que se trata de un rival "muy experimentado", que va a mantener la "exigencia" y el "nivel competitivo" del combate principal.

Según ha señalado, el objetivo que persigue el Gran Premio Ayuntamiento de Camargo-V Memorial Daniel Rasilla es "ofrecer combates equilibrados, con rivales de nivel, de manera que los deportistas sigan creciendo mientras el público disfruta de una velada de gran calidad".

Por último, el protagonista del combate principal ha asegurado que llega a esta cita "con muy buenas sensaciones". Eduard Curmei ha considerado la preparación realizada "de diez", y ha animado al público a que acuda a este evento deportivo para animar al equipo camargués.

Las entradas para asistir a la velada, con un precio de 20 euros en grada y 25 en silla, pueden adquirirse en el Gimnasio Daniel Rasilla, en la nueva sede de la calle Gutiérrez Solana.