Argentina: El viaje "sonoro y poético" del rapero argentino Milo J hará parada en enero en el Roig Arena de València

VALÈNCIA, 17 Oct. 2025 (Europa Press) - El joven rapero y cantautor argentino Milo J, una de las voces más destacadas de la nueva generación musical latinoamericana, recalará el 19 de enero en el Roig Arena de València, donde presentará su nuevo álbum 'La vida era más corta'.

El proyecto, compuesto por 15 canciones, propone un "viaje sonoro y poético" que recorre las raíces del folklore argentino, el tango y los cánticos originarios, reinterpretados desde una estética contemporánea que mezcla rap, música urbana y arreglos acústicos, explica la organización en un comunicado.

Con colaboraciones con figuras de distintos mundos musicales -entre ellas Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Trueno y Akrilla- el disco consolida a Milo J como un artista capaz de fusionar tradición y modernidad sin perder autenticidad.

Las entradas para el concierto de Milo J salen a la venta el próximo 21 de octubre a las 10h en la web www.roigarena.com.

Desde bien pequeño, Milo J mostró una conexión especial con la música y la palabra, desarrollando un estilo que combina introspección, compromiso social y una sensibilidad única. Su carrera despegó en 2021 con los primeros lanzamientos independientes, y al año siguiente alcanzó gran visibilidad con "Milagrosa" y "Rara vez", que lo posicionaron como una de las voces más prometedoras del rap argentino.

Con apenas 17 años presentó sus proyectos "511", "Nena, trampa" y "111" (junto a Bizarrap), trabajos que lo consolidaron en la escena internacional. Hoy, a los 18, Milo J continúa expandiendo fronteras.

Con "La vida era más corta", su nuevo álbum, reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea en español, uniendo poesía urbana y raíces latinoamericanas en una propuesta profunda y honesta.